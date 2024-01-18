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Происшествия

Стала известна причина смерти трехлетнего малыша из Сибири, который пообедал котлетой и умер

5 ноября altapress.ru писал, что в Красноярском крае трехлетний малыш умер после того как съел котлету. На данный момент стала известна причина смерти ребенка.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Диагноз мальчика, который погиб после обеда домашними котлетами — отравление нитритной солью. Отец по незнанию превысил норму в сто раз.

Известно, что муж и жена делали из фарша колбасу. Однако очень хотели сохранить у мяса цвет и продлить его срок годности. Мужчина решил добавить нитритную соль, но переборщил с добавкой.

При этом во время жарки такие мясо выделяет нитрозамины. Супруги этого не знали и приготовили из него сковородке котлеты. После еды ребенку стало плохо, и его доставили в ФАП, где он скончался. Это же мясо съел котенок — животное погибло.

Ранее сообщалось, что мать случайно купила шестилетнему мальчику конфеты с наркотиком. К счастью, ребенок выжил.

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