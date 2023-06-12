Сразу три автомобиля попали в жесткое ДТП возле алтайского села

Жесткое ДТП произошло рядом с селом Сростки 12 июня. В аварию попали не менее трех автомобилей. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Авария произошла на трассе Р-256. В ДТП попали пассажирская газель, грузовой "Тонар" и легковой автомобиль ВАЗ.

Больше всех пострадала легковушка. Она оказалась полностью смята. На опубликованных кадрах видно, что внутри находятся пассажиры. Об их состоянии неизвестно.

По словам пассажира ВАЗ, "Тонар" и ВАЗ вдруг остановились, а водитель газели не успел затормозить. По этой причине произошло столкновение.

Ранее смертельное ДТП с участием мопеда и иномарки произошло в Бийске. Водитель мопеда от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.