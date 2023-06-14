14 июня
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Происшествия

Сразу трех змей поймал бесстрашный молодой человек на берегу Оби

В Сибири 17-летний юноша поймал гадюку и двух ужей на берегу Оби.

Черная змея.
Черная змея.
unsplash.com

Это случилось в Новосибирске.

Он сидел на берегу Оби с отцом и его знакомым, пишет НГС. И тут они увидели, как неподалеку плывет полностью черная змея — гадюка. Ну а потом в "коллекцию" добавились ужи.

О судьбе пресмыкающихся не сообщается.

Между тем при встрече со змеей лучше отойти подальше и не трогать ее. Если ее беспокоить, то она может встать в стойку и укусить.

Ранее змея укусила ребенка в парке в Барнауле. Управляющий парком Владислав Вакаев предполагает, что это была гадюка. Змея укусила ребенка в конце центральной аллеи в районе экотропы. Пострадавшего доставили в больницу, угрозы жизни нет.

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