Сразу два землетрясения зафиксироволи ранним утром в Сибири

Это произошло в 08:02 местного времени. Эпицентр — у Шерегеша. А в 07:38 зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,8.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее землетрясение стало причиной эвакуации рабочих из-под земли в Сибири.

Это произошло на шахте "Таштагольская". Магнитуда сейсмотолчка составила 3,2. Эвакуация прошла успешно.

Впоследствии представители шахты заявили — разрушений нет.

Землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами.

Также сообщалось, что сибирский регион ночью изрядно тряхнуло, но местные жители уже к этому привыкли.