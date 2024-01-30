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Происшествия

Сразу два мощных землетрясения произошли в Китае

В КНР рано утром 30 января зафиксировали два ощутимых землетрясения.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Магнитуда сейсмособытий составила 5,7 и 3,9, указывает Газета.Ru. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

23 января в Китае произошло землетрясение магнитудой 7,1. Мощный подземный толчок ощутили в нескольких странах — в России, Казахстане, Узбекистане и Киргизии.

Из-за мощного землетрясения в Китае эвакуировали жильцов двух 17-этажных домов в Кургане. На телефон 112 поступило сообщение, что в домах появились трещины, качаются люстры.

В Алма-Ате экстренно госпитализировали людей, выпрыгнувших из домов люди во время мощного подземного толчка. Жители Алма-Аты массово выбегали из домов, испугавшись череды новых толчков — афтершоков. Горожан власти попросили покинуть дома до особого распоряжения.

При этом первоначально магнитуду землетрясения в Алма-Ате указывали 6,7. Впоследствии — 7. Тогда пострадали 44 человека.

Ночное сейсмособытие ощутили также барнаульцы, жители Новосибирской области.

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