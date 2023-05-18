Сразу два крупных пожара произошли в Алтайском крае

В районном центре Угловское и в Егорьевском районе загорелись дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На ул. Кирова загорелись пять нежилых домов. Площадь пожара составила около 300 кв. м. На месте происшествия работают 10 пожарных и пять автоцистерн. Угрозы соседним домам нет.

В Егорьевском районе также загорелись несколько построек. Пожарные уже ликвидировали пожар на площади около 200 кв. м. На месте работали 13 спасателей. В результате происшествий никто не пострадал.

"По предварительным данным причина пожаров — неосторожное обращение с огнем в условиях сухой и ветреной погоды", — отметили в ведомстве.

В МЧС призвали жителей края не пользоваться открытым огнем и быть осторожнее.

Ранее свалка загорелась в алтайском селе.