Спустя три недели умер в реанимации подросток, которого подожгли на детской площадке

Мальчик получил 99% ожогов тела. Все это время он находился в реанимации.
Врачи боролись за жизнь подростка, провели сложнейшую операцию. Но спасти мальчика не удалось, пишет gubdaily.ru.
Подросток играл с бензином вместе с друзьями, но когда парень стал гореть, друзья разбежались. По версии следователей, подростка поджег его знакомый.
Заведено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью, указывает LIFE. На время следствия поджигатель арестован.
Трагедия случилась 5 июня.
Ранее четверо подростков устраивали поджоги за деньги. Подозреваемые рассказали, что наткнулись на соответствующее объявление в социальных сетях. В объявлении обещали за поджоги 10 тыс. рублей.
Весь процесс снимали на видео, после чего отправили заказчикам. За это подросткам перечислили деньги.
Также установлено, что еще один подросток забрался на территорию завода имени Чкалова, облил горючим самолет Су-24 и поджег. Пожар вовремя потушил сторож.
Четырех подростков задержали. Свидетелями по делу проходят еще двое.