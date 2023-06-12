Спасатели семь часов вытаскивали россиянку, упавшую в расщелину в пещере

Инцидент произошел вечером 11 июня в Киндерлинской пещере в Гафурийском районе в Башкирии.
23-летняя девушка сорвалась в расщелину с шестиметровой высоты и получила травму головы и таза. Она находилась в 2,5 км от входа.
О пострадавшей сообщил спасатель МЧС, который по счастливой случайности именно в этот момент находился внутри пещеры.
Спасательная операция длилась семь часов. Сотрудники МЧС добрались до пострадавшей, оказали первую помощь, закрепили ее на специальные жесткие носилки для узких пространств. Чтобы поднять пострадавшую, потребовалась четыре вертикальных подъема и три спуска различной высоты.
Спасателям также пришлось расширить путь транспортировки.
Пострадавшую транспортировали до кареты скорой помощи и доставили в больницу Стерлитамака.
Отмечается, что девушка, находилась в составе группы из нескольких человек, группа не была зарегистрирована в МЧС России.