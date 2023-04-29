Спасатели потушили пожар в мебельной компании в Барнауле

Пожар произошел на цокольном этаже трехэтажного административного здания на улице Попова. Там располагает компания по производству мебели.
Находившиеся внутри люди вышли из здания самостоятельно. Пострадавших нет.
Пожар тушили два звена газодымозащитной службы. Три звена отправились проверить помещения и выяснить, не остались ли в здании еще люди.
Очаг возгорания ликвидирован на площади около 20 кв. м. Причину пожара установят органы дознания.
Ранее в Алтайском крае ввели особый противопожарный режим.