Соцсети: в ТРЦ "Европа" в Барнауле обнаружили труп мужчины в туалете

В Барнауле в ТРЦ "Европа" нашли труп мужчины в туалете, сообщили очевидцы "Инциденту Барнаул".

Уточняется, что тело нашла уборщица в женском туалете. Она вызвала скорую и полицию.

По ее словам, мужчина мог умереть от передозировки наркотиками.

Ранее 10 августа в ТРЦ Galaxy и "Пионер" эвакуировали посетителей из-за угрозы минирования.