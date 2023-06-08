9 июня
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Происшествия

Соцсети: в Егорьевском районе ввели режим ЧС и готовятся к эвакуации жителей

Барнаульские паблики, такие как "Инцидент Барнаул" и "В курсе 22", сообщают о том, что в Егорьевском районе ввели режим ЧС в связи с мощным лесным пожаром.

Лесной пожар в Егорьевском районе
Лесной пожар в Егорьевском районе
Инцидент Барнаул

Сообщается, что местных жителей готовят к эвакуации из района. "В курсе 22" уточняет, что эвакуируют жителей села Лебяжье и поселка Перешеечный.

Лесной пожар распространился на 720 га. Обстановку осложняет жаркая, сухая погода. Пожарные ведут борьбу с огнем в тяжелейших условиях.

На месте происшествия работают 216 человек и 54 единицы техники, в том числе 77 человек от регионального ГУ МЧС. Также из Красноярского авиационного спасательного центра МЧС России вылетел самолёт-амфибия БЕ-200ЧС.

ГУ МЧС сообщали о том, что пожар находится в 10 км от населенных пунктов.

Из-за пожара перекрыли участок дороги.

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