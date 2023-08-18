Соцсети: в Барнауле нашли труп во дворе многоэтажки

Труп заметили во дворе дома на ул. Попова, 143, сообщают в Telegram-канал " В курсе 22 ".

За последний месяц Барнаул и Алтайский край заполнили сообщения о найденных телах.

Например, 14 августа труп мужчины с предсмертной запиской нашли в Камне-на-Оби.

10 августа в ТРЦ "Европа" в Барнауле обнаружили тело мужчины в туалете.

В начале августа тело мужчины обнаружили рядом со строящимся жилым комплексом в Барнауле.

Вечером 31 июля тело жителя Алтайского края нашли на обочине. Предположительно, его сбил грузовик.

Еще один труп заметили на улице в Бийске 17 июля - это оказался свадебный ведущий, который пострадал в драке возле местного бара.

12 июля очевидцы сообщили о найденном теле в лесополосе на ул. Сергея Ускова в Барнауле.

А 11 июля барнаульцы заметили плывущее по Оби тело ниже Старого моста.