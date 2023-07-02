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Происшествия

Соцсети: муж насмерть переехал жену на автомобиле в Алтайском крае

Очевидцы сообщили "Инцидент Барнаул", что 1 июля в селе Парфеново Топчихинского района Алтайского края произошло убийство женщины.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

По словам очевидцев, пьяный муж несколько раз переехал жену на автомобиле, которая возвращалась домой.

Женщина скончалась.

Ранее в Бийске водитель "Жигулей" хотел скрыться с места ДТП, но улетел в кусты.

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