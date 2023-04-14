16 апреля
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Происшествия

Соцсети: из окна девятого этажа выпал подросток в Барнауле

В Барнауле из окна девятого этажа выпал 14-летний школьник, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Запертое окно
Запертое окно
СС0

Это произошло по адресу ул. 5-я Западная, 77. На фото следы приземления подростка.

«В данный момент он находится в больнице в тяжелом состоянии», — рассказали в сообществе.

Ранее во время перемены семиклассница выпала из окна школы.

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