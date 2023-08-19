19 августа
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Происшествия

Соцсети: еще один пенсионер задыхается в мусоре в собственной квартире в Барнауле

После жуткой новости о барнаульском пенсионере, который пять дней прожил под завалами мусора в собственной квартире без еды и воды, жильцы других домов начали делиться похожими историями. Так люди рассказали о пенсионере, который живет в ужасных условиях по адресу Георгиева, 33. Об этом сообщает "Барнаул 22".

Еще один пенсионер задыхается в мусоре в собственной квартире в Барнауле
Еще один пенсионер задыхается в мусоре в собственной квартире в Барнауле
Барнаул 22

О незавидной судьбе дедушки рассказали жильцы дома по адресу Георгиева, 33. По их словам, 80-летний пенсионер живет в ужасных условиях в муниципальной квартире.

"Из квартиры несет жуткий запах на весь подъезд, пенсионер сидит в закрытой комнате с тараканами и клопами", - рассказывают соседи.

По словам жильцов, родственников у дедушки нет. Однако с ним проживают два человека на "неизвестных условиях". Соседи жалуются, что они каждый день пьют алкоголь.

Жильцы вызывали соцслужбу. Сотрудники предлагали пенсионеру переехать в дом престарелых, однако он отказался.

"Хотя за неделю до этого мы с ним общались, и он готов был уехать в дом для пенсионеров. Скорее всего его сожители после нашего визита провели с ним беседу. Ведь, если его заберут, пить им будет не на что", - заявляют соседи.

Также жильцы писали заявление в полицию и администрацию, однако те не смогли помочь дедушке.

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