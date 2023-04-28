29 апреля
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Происшествия

Сотрудницы алтайской районной больницы похитили 29 млн рублей

Сотрудницы Улаганской районной больницы Республики Алтай похитили из учреждения крупную сумму мошенническими схемами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Деньги.
Деньги.
СС0

Женщины с 2014 по 2019 годы подделывали документы и начисляли завышенную зарплату себе, а также родственникам и знакомым, которые не работали в учреждении.

В итоге бюджетное учреждение пострадало на сумму более чем в 29 млн рублей.

Суд приговорил мошенниц на разные сроки: от 4,5 до 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд при этом удовлетворил гражданский иск учреждения на всю денежную сумму.

Ранее завотделением алтайской больницы попалась на уловки мошенников и потеряла почти семь млн рублей.

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