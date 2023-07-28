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Происшествия

Состояние - тяжелое. Пострадавших в крушении вертолета на Алтае доставили в Барнаул

В Барнаул доставили троих пострадавших в авиакатастрофе Ми-8 в Тюнгуре 28 июля. Об этом сообщает amic.ru.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

Троих наиболее пострадавших в крушении вертолета доставили в Барнаул вертолетом санитарной авиации. Их госпитализировали в городскую больницу № 3 краевого центра термических поражений.

Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое. У одной женщины - крайне тяжелое.

Напоминаем, что авария произошла 27 июля у села Тюнгур Республики Алтай. Вертолет Ми-8 зацепился хвостовой балкой за ЛЭП, загорелся и рухнул. Все это случилось перед посадкой. На борту находилось 13 пассажиров и четверо членов экипажа.

Четыре пассажира погибли. Это Яна Кургаева, Елена Паташенко, Наталья Комарова и Александр Ратников.

Госпитализация не потребовалась ни одному из пилотов. Четверо туристов отказались от госпитализации. Трое пострадавших в тяжелом состоянии и четверо в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в ожоговое отделение Республиканской больницы.

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