Состояние - тяжелое. Пострадавших в крушении вертолета на Алтае доставили в Барнаул

В Барнаул доставили троих пострадавших в авиакатастрофе Ми-8 в Тюнгуре 28 июля. Об этом сообщает amic.ru.

Троих наиболее пострадавших в крушении вертолета доставили в Барнаул вертолетом санитарной авиации. Их госпитализировали в городскую больницу № 3 краевого центра термических поражений.

Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое. У одной женщины - крайне тяжелое.

Напоминаем, что авария произошла 27 июля у села Тюнгур Республики Алтай. Вертолет Ми-8 зацепился хвостовой балкой за ЛЭП, загорелся и рухнул. Все это случилось перед посадкой. На борту находилось 13 пассажиров и четверо членов экипажа.

Четыре пассажира погибли. Это Яна Кургаева, Елена Паташенко, Наталья Комарова и Александр Ратников.

Госпитализация не потребовалась ни одному из пилотов. Четверо туристов отказались от госпитализации. Трое пострадавших в тяжелом состоянии и четверо в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в ожоговое отделение Республиканской больницы.