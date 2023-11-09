Сооснователя Apple срочно госпитализировали во время форума

Соучредитель технологического гиганта перед бизнес-форумом в Мехико пожаловался на сильное головокружение.
Позже его доставили в местную больницу с инсультом.
Возняка заберут в США, если лечение нужно будет продолжить.
Бизнесмена Стива Возняка госпитализировали с инсультом, сообщает Shot.
Соучредитель технологического гиганта перед бизнес-форумом в Мехико пожаловался на сильное головокружение.
Позже его доставили в местную больницу с инсультом.
Возняка заберут в США, если лечение нужно будет продолжить.
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