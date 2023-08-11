Сообщение, тело в овраге: что известно о последних минутах жизни уральской девушки. Видео по пути домой

Трагедия случилась 8 августа.

Электричка и путь домой

16-летняя девушка приехала в город из Екатеринбурга на электричке в 23:01, указывает E1.ru. Она пошла домой. Расстояние от станции шесть километров. Тогда она написала свой последний пост в соцсети. В нем девушка попросила ее не трогать и не насиловать. Время отправления поста — 23:05.

Последний раз на связи была в 23:30, когда проходила мимо местного кафе. У нее был молодой человек, которому она отправила видеосообщение. Также известно, что она по телефону созванивалась с отцом.

Спустя сутки

О пропаже девушки правоохранителям сообщили лишь вечером 9 августа. Начались масштабные поиски. Полицейские нашли тело девушки в небольшом овраге лесополосы. Примерно в километре от кафе. Но заведение в тот роковой день не работало.

Сейчас правоохранители занимаются расследованием странной смерти девушки, изучают записи камер видеонаблюдения.

Последние кадры

Девушка попала в объектив камеры видеонаблюдения на улице по пути домой.

Стало известно, что кто-то удалил ее посты из телефона. Сам гаджет не найден.

Мечта

От этого случая местные жители пребывают в шоке. Мечтала стать учителем. После 9 класса поступила в екатеринбургский педколледж. Жила в благополучной семье. Известно, что девушка ездила в Екатеринбург, чтобы подыскать работу на время учебы.

Версия и вопросы

Девушка приехала из Екатеринбурга на последней электричке, но никого не попросила встретить. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление синтетическим препаратом. Не исключено, что перед смертью девушку кто-то встретил или ждал. Точная причина смерти будет известна после соответствующей экспертизы.

Однако остаются вопросы. Почему в такое позднее время девушку никто не встретил из взрослых. По какой причине об исчезновении в полицию обратились почти спустя сутки.