Собаки стремительно умирают от страшного вируса в Сибири

Это — воспаление слизистой оболочки тонкого кишечника. Для заболевания характерны острое протекание и вся симптоматика интоксикации.
По мнению ветеринаров, ситуация обострилась с уходом зарубежных вакцин с рынка. Пока нет настолько же эффективного отечественного препарата, поэтому заболеваемость высокая. При этом российские аналоги облегчают протекание болезни, снижают вероятность заражения, но не на 100%, указывает bfm.ru.
Между тем жители Барнаула жалуются на бродящих собак на детских площадках.
Родители боятся отпускать детей в школу. К счастью, собаки еще никого не укусили.
Также сообщалось, что специалисты отлавливают бездомных собак по наводкам барнаульцев.