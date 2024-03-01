Смотритель маяка пропал на Курилах

Предварительно установлено, что у смотрителя маяка вышел из строя генератор. И мужчина решил добраться до другого маяка — в 35 км.

Однако смотритель там так и не появился, указывает Газета.Ru.

Начата поисково-спасательная операция. Спасатели на снегоходах исследуют местность.

Ранее сообщалось, что спустя полгода нашли тело пропавшего британского актера в пустыне.

Джулиан Сэндс пропал 13 января 2023 года. По словам его жены, актер ушел в поход в горы Сан-Гейбриел. В то время там была плохая погоды и существовала угроза схода лавины.

Мужчина перестал выходить на связь. Позже его пустой автомобиль обнаружили в районе гор.

С момента пропажи Джулиана Сэндса было организовано восемь поисково-спасательных операций.

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