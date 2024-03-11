СМИ: в Барнауле заочно арестовали покинувшего страну политика

Октябрьский районный суд Барнаула заочно арестовал Александра Гончаренко. Предположительно, за повторную дискредитацию российской армии.

В апреле 2022 года Гончаренко оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. Поводом могла стать публикация в его блоге. В ней он высказал мнение по поводу специальной военной операции на Украине.

Сейчас политик находится на свободе. Вероятно, он живет в Германии: об этом в ноябре 2022 года сообщали СМИ.

Ранее полиция изъяла с балкона россиянина гирлянду и составила протокол о дискредитации армии.

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