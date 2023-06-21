СМИ: Основатель 1xBet Сергей Каршков скончался на Кипре

По данным СМИ, скончался основатель запрещенной в России букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков в возрасте 42 лет. Об этом сообщает StarHit.

По предварительной информации у бизнесмена остановилось сердце в своем доме на Кипре.

Некоторые СМИ сообщают, что у Каршкова возникла аллергическая реакция на контрастную жидкость для МРТ во время планового медицинского осмотра. Бизнесмен впал в кому и в последствии скончался.

Близкие умершего не рассказывают подробности.

Каршков вместе со своими напарниками основал букмекерскую компанию 1xBet в 2007 году. Она стала крупнейшей в мире.

В 2019 году основателей объявили в международный розыск по обвинению в незаконной организации. По данным следствия, бизнесмены пять лет устраивали азартные игры без лицензии и заработали на этом 63 млрд рублей.

В России компанию признали запрещенной. Несколько лет назад Каршков уехал из России и обосновался за границей. Там он скончался.