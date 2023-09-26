27 сентября
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Происшествия

СМИ: фельдшера в Томской области убили и расчленили пациенты, к которым она приехала на вызов

Двое пьяных парней вызвали скорую, а затем накинулись на фельдшера и убили, сообщает Mash Siberia.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Двое мужчин выпивали и употребляли наркотики в Кривошеинском районе. Один поджег спирт и случайно обжег руки своему приятелю.

Они решили вызвать скорую помощь, на вызов приехала 61-летняя Ольга. Женщину любил весь поселок, она была хорошим специалистом и добрым человеком.

Когда она зашла в дом, на нее накинулись и ударили головой об стену несколько раз. Женщина потеряла сознание, а парни ушли спать.

Утром они разрубили ее тело, затем разложили по мешкам и отвезли на окраину.

На следующий день Ольгу начали искать и обратились в полицию. Тогда и узнали о трагедии.

Ранее мы рассказывали во что превратилась жизнь близких подозреваемого в убийстве студенток АлтГТУ.

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