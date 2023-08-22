Смертельная авария с грузовиком произошла на алтайской трассе

Очевидцы утверждают, что два человека пострадали.
О водителе BMW сперва сообщалось, что он в тяжелом состоянии. Позже появились сообщения, что водитель скончался.
Ранее кемеровчанин и омич столкнулись в жестком ДТП на Алтае - пострадал ребенок.
ДТП с грузовиком и легковушкой произошло на выезде из села Быстрянка утром 22 августа, сообщает "ЧП Бийск".
Очевидцы утверждают, что два человека пострадали.
О водителе BMW сперва сообщалось, что он в тяжелом состоянии. Позже появились сообщения, что водитель скончался.
Ранее кемеровчанин и омич столкнулись в жестком ДТП на Алтае - пострадал ребенок.
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