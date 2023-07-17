19 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Смертельная авария произошла утром на трассе Барнаул - Рубцовск

Смертельное ДТП произошло в Шипуновском районе на 186 км трассы Барнаул - Рубцовск в 8:55 утра 17 июля, сообщает "Инцидент Барнаул".

Улетевшие в кювет автомобили.
Улетевшие в кювет автомобили.
"Инцидент Барнаул"

52-летний водитель за рулем "Хонды Мобилио Спайк" двигался в сторону Рубцовска.

В какой-то момент мужчина не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Автомобиль опрокинулся.

Водитель иномарки скончался. Двух пассажиров - 32-летнего и 59-летнего мужчин - с травмами разной степени тяжести доставили в ЦРБ Алейска.

Также утром на кадры, снятые очевидцами, попали еще два автомобиля, улетевшие в кювет на трассе между Алейском и Шипуново.

Ранее внедорожник съехал в кювет после ДТП с бензовозом на трассе Барнаул - Новосибирск.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость