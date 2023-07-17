Смертельная авария произошла утром на трассе Барнаул - Рубцовск

52-летний водитель за рулем "Хонды Мобилио Спайк" двигался в сторону Рубцовска.
В какой-то момент мужчина не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Автомобиль опрокинулся.
Водитель иномарки скончался. Двух пассажиров - 32-летнего и 59-летнего мужчин - с травмами разной степени тяжести доставили в ЦРБ Алейска.
Также утром на кадры, снятые очевидцами, попали еще два автомобиля, улетевшие в кювет на трассе между Алейском и Шипуново.
Ранее внедорожник съехал в кювет после ДТП с бензовозом на трассе Барнаул - Новосибирск.