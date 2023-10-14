Случайная сотрудница помогла раскрыть кафе, где девушки разводили парней на деньги

Юная девушка пришла устраиваться в кафе "Яблоко" на должность хостеса, а в результате раскрыла мошеннические махинации.

Как сообщает Baza, в кафе "Яблоко" на проспекте Мира Екатерина попала случайно. Спустя какое-то время стала замечать одних и тех же девушек в сопровождении разных парней. Это ее и насторожило.

Тогда Катя вспомнила популярный в последнее время развод, когда на первом свидании девушка зовет молодого человек в кафе, делает, а после ему выставляют счёт на десятки тысяч рублей.

О своих подозрениях девушка сообщила менеджеру заведения по имени Баха, который попросил ее "не лезть не в свое дело".

Екатерина же пошла в полицию и сообщила о мошенничестве. Как оказалось, ранее парни уже обращались в правоохранительные органы и сотрудники знали это заведение.

Оперативники нагрянули в кафе 11 октября и всех задержали. Одна из подставных девушек созналась и рассказала махинацию: она приводит 5-6 парней в кафе "Яблоко", озвучивает несколько заученных позиций, а после получает 25% от суммы счета. Вместо вина таким девушкам приносили подкрашенную воду.

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