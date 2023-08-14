Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти мужчины в Барнауле

В СК по Алтайскому краю прокомментировали инцидент, который повлек смерть мужчины во дворе дома номер 16 по улице Веры Кащеевой.

По версии следствия, утром 14 августа 2023 года во дворе одного из многоэтажных жилых домов города Барнаула в компании молодых людей произошла драка.

Мужчина, который находился рядом в тот момент, попытался урегулировать конфликт, сделав замечание.

Вот только в ответ один из присутствующих стал избивать его. Удары были нанесены руками и ногами по телу и голове. Прибывшая бригада скорой помощи на место пришествия констатировала смерть 59-летнего потерпевшего.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее в Барнауле до смерти избили дворника.