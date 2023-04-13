Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка в алтайском селе

Рубцовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка в Угловском районе. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

По предварительным данным следствия, ночью 13 апреля на одной из улиц в селе Павловка обнаружили тело 16-летнего подростка.

Внешних признаков насильственной смерти у юноши не было. Известно, что погибший был в тот день в компании сверстников. Очевидцы сообщают, что тело подростка обнаружили на стадионе.

«В настоящее время следователем СК проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти подростка», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники следственного комитета изучат обстоятельства произошедшего, а так же причины того, почему несовершеннолетние в ночное время находились на улице без сопровождения взрослых.

Расследование продолжается.