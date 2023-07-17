Следком прокомментировал ситуацию с гибелью двух мальчиков в реке Чумыш

По данным следствия, двое мальчиков 10 и 11 лет купались в реке без присмотра взрослых. По предварительным данным, дети утонули.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
В настоящее время следователи СК устанавливают обстоятельства гибели детей, назначены необходимые судебные экспертизы.
Социальные сети сообщают, что один из утонувших детей ранее чудом выжил в аварии на железнодорожном переезде в селе Луговом в 2021 году. Тогда под снегоуборочный поезд попала машина с четырьмя детьми, которых везла домой учительница. На месте ДТП погибли трое детей, чудом выжили педагог и один ребенок.