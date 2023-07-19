Следком возбудил уголовное дело об убийстве пропавшего 13-летнего мальчика в Бийске

Следственным отделом по Индустриальному району Бийска возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи 13-летнего подростка.

Следствие сообщает, что Плесовских Александр вечером 15 июля 2023 года ушел из дома в Бийске в неизвестном направлении. Его местонахождение неизвестно до сих пор. Ранее он никогда не сбегал.

На вид мальчику 13 лет, ростом около 160 см, худощавого телосложения, русые волосы и зеленые глаза.

Он был одет в темно-синюю футболку, темно-синие джинсовые шорты. На ногах были открытые резиновые черные сланцы.

Следком призывает всех, у кого есть информация о нахождении подростка, позвонить по следующим номерам телефона: 8(385 2) 29-80-02, 8-905-981-16-60 или 02.

Ранее возбудили уголовное дело об убийстве женщины, которую уже месяц ищут в Барнауле.