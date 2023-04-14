16 апреля
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Происшествия

Сын бывшего алтайского депутата сбил пешехода в Новосибирске

Сын экс-депутата АКЗС Николая Бушкова сбил женщину, сбежал с места ДТП, а потом сам позвонил в полицию с признанием, сообщает «НГС».

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

Сын гендиректора компании «Алтай-Форест» и депутата краевого заксобрания в 2004—2021 годах Николая Бушковаа насмерть сбил 45-летнюю женщину на ул. Серебренниковской в Новосибирске.

«Александр Бушков пояснил, что в компании друзей на автомобиле Geely Tugella рано утром отправился на шиномонтаж. После того как произошло ДТП, он испугался и уехал с места ДТП, но потом сам позвонил в полицию и сдался», — сообщили в правоохранительных органах.

Авария произошла 14 апреля примерно в 7:00. Молодой человек после происшествия дал небольшое интервью журналистам и признал свою вину.

В момент ДТП, по словам Александра, он был трезвый, а алкоголь выпил уже после аварии.

«Я тогда был трезвый. После употреблял, чтобы с нервами справиться», — рассказывает водитель.

Ранее автомобиль влетел в ограждение и перевернулся на алтайской трассе.

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