Сильный взрыв прогремел во время ярмарки в Тайване

Взрыв произошел в ночь на 16 июля на храмовой ярмарке в Цзяи. В момент происшествия там находилось около 20 тыс. человек.
По данным Центрального информационного агентства острова, пострадало 28 человек.
Отмечается, что один человек получил тяжелые травмы и ему потребовалось хирургическое вмешательство. На данный момент он находится в отделении интенсивной терапии. Другие пострадавшие уже выписаны из медицинских учреждений.
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Очевидцы считает, что на храмовой ярмарке взорвалось пиротехническое оборудование. Другие же уверяют, что взрыв произошел из-за неисправного электрогенератора.
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