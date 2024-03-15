16 марта
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Происшествия

Сибиряки массово отравились роллами на праздниках: у них нашли сальмонеллез

В Новосибирской области более десяти человек отправились роллами из доставки "Японори". Об этом сообщает "Континент Сибирь".

Японская кухня. Роллы и суши.
Японская кухня. Роллы и суши.
CC0

Известно, что с жалобами на рвоту и сильную температуру в больницу Новосибирска обратились жители, которые ранее ели роллы службы доставки еды «Японори суши».

У всех обратившихся выявлены симптомы сальмонеллеза.

Оказалось, что на предприятии нарушили санитарно-эпидемиологические нормы и требования к безопасности пищевой продукции.

На кухне отсутствовал производственный контроль, не было бактерицидного оборудования. При этом медицинские книжки сотрудников были фальшивыми.

На данный момент расследование продолжается, а заведение приостановило работу.

Ранее сообщалось, что более 60 россиян отравились едой из бургерной.

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