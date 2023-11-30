Сибиряк сломал знакомой палец кастрюлей. По решению суда ее уничтожат

38-летний житель Мариинска, распивая спиртные напитки в гостях, вступил в конфликт со своей 55-летней знакомой. Она разорвала на мужчине майку, а потом вылила на него кастрюлю с кипятком.

Тот выхватил кастрюлю и ударил ею женщину. После она обратилась в полицию, потому что обвиняемый ударом сломал ей палец.

Подсудимый признал вину. Также он заявил, что не желает привлекать к ответственности пострадавшую за то, что она облила его кипятком.

Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы. Эмалированную кастрюлю, используемую в качестве оружия, суд постановил уничтожить.

Ранее кастрюлю со 150 тыс. долларов наличными нашли российские спасатели под завалами дома в Турции.