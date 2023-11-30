1 декабря
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Происшествия

Сибиряк сломал знакомой палец кастрюлей. По решению суда ее уничтожат

В Кемеровской области суд постановил уничтожить кастрюлю, которой потерпевшей нанесли травму, сообщает РИА Новости.

Кастрюля. Кухня.
Кастрюля. Кухня.
CC0

38-летний житель Мариинска, распивая спиртные напитки в гостях, вступил в конфликт со своей 55-летней знакомой. Она разорвала на мужчине майку, а потом вылила на него кастрюлю с кипятком.

Тот выхватил кастрюлю и ударил ею женщину. После она обратилась в полицию, потому что обвиняемый ударом сломал ей палец.

Подсудимый признал вину. Также он заявил, что не желает привлекать к ответственности пострадавшую за то, что она облила его кипятком.

Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы. Эмалированную кастрюлю, используемую в качестве оружия, суд постановил уничтожить.

Ранее кастрюлю со 150 тыс. долларов наличными нашли российские спасатели под завалами дома в Турции.

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