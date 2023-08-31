Сибиряк на комбайне устроил погоню за мальчиками по полю

Инцидент случился в Красноярском крае, указывает Газета.Ru.
Несколько мальчиков решили накосить травы с помощью триммера. Их увидел комбайнер — именно на его участке шел "сенокос". Мужчина решил проучить мальчиков и направил на них технику.
Один из мальчишек не услышал, что приближается комбайн из-за триммера. Заметил приближающуюся технику поздно. А водитель увеличил скорость. Мальчик испугался и упал на землю. Тут комбайн остановился — в паре метров.
Возбуждено дело.
Ранее комбайн вспыхнул во время уборки поля в Алтайском крае.
К приезду пожарных горели жатка и наклонная камера комбайна.
Предварительная причина пожара — неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства.
Пламя ликвидировали через 30 минут.