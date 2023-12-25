Сибирячку напугал незнакомец со спущенными штанами

Девушка рассказала, что шла ночью с корпоратива и заметила странного мужчину в черной одежде и балаклаве.
Она почувствовала тревогу, но идти оставалось немного, поэтому сибирячка решила не обращать внимание. Через пару минут она услышала, что кто-то бежит, а обернувшись, увидела странную картину — тот самый незнакомец стоял позади со спущенными штанами. Однако смотрел он куда-то вдаль.
Сначала девушка испугалась, но потом резко сказала ему отойти, и после этого он убежал от нее.
Отмечается, что горожанка не стала обращаться в полицию.
Пресс-служба ГУ МВД Новосибирской области зарегистрировала информацию и уже проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за ожогов после посещения кафе.