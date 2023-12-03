3 декабря
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Происшествия

Сибирячка выслала по почте ведьме шесть кило золота

Женщины отдала представившейся ведьмой женщине 6 кг своих золотых украшений для снятия порчи, пишет Telegram-канал Shot.

Ведьма. Волки. Магия
Ведьма. Волки. Магия
ССО

Ведьма Розанна связалась с 40-летней жительницей Омска в соцсети и сообщила, что на нее наложили порчу.

Наивная сибирячка поверила и спросила, что нужно делать. Колдунья потребовала выслать ей все золото — «негативный металл».

Жительница Омска прошлась по сусекам и нашла дома драгоценностей на 2,1 млн рублей и выслала Розанне по почте в Подмосковье.

В ответ ведьма сообщила, что аура — чиста. Жительница Омска вдруг потребовала вернуть золото.Ворожея прислала обратно 1 кг, а остальное обещала вернуть за 430 тыс. рублей, указывает Газета.Ru.

Женщина пошла в полицию, однако там ей отказали в возбуждении уголовного дела — правоохранители не нашли состава преступления в произошедшем инциденте.

Ранее цыганка-рецидивистка с Алтая при помощи "силиконовых червей" сняла порчу за 1,5 млн рублей.

Полицейские оперативно задержали ранее судимую за мошенничество 54-летнюю жительницу Алтайского края. Большую часть денег удалось вернуть.

Цыганку поместили под стражу. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за "мошенничество в особо крупном размере".

Также бийская гадалка за 1,5 млн рублей предсказала женщине, что вскоре ее обманет мошенница.

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