14 июня
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Происшествия

Пожилая сибирячка перевела мошенникам более 14 млн рублей

Женщина 1948 года рождения из Красноярска взяла кредит, продала квартиру и отдала все деньги мошенникам, сообщает региональное управление МВД России в Telegram-канале.

Криминал, хакер, мошенник.
Криминал, хакер, мошенник.
unsplash.com

В полицию обратился с соответствующим заявлением близкий родственник потерпевшей.

Установлено, что ей на телефон поступил звонок — якобы с ее счетов пытаются снять деньги и их надо перевести на «безопасный счет».

Пенсионерка испугалась взяла в банке кредит, сняла свои деньги со счетов, перевела мошенникам 2 млн 400 тыс. рублей. После этого звонившие сообщили женщине, что необходимо обезопасить всю имеющуюся дома наличность (5,5 миллионов рублей) и срочно продать квартиру. Ведь квартиру также пытаются завладеть. Пенсионерка продала и квартиру за 6,5 млн рублей, указывает Lenta.ru. И передала эти деньги в "фонд мошенников".

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее на Алтае группа мошенников получала миллионы рублей, обманывая людей на сайте поиска автомобилей.

Участники группы регистрировались на сайте и размещали фиктивные объявления. Тем, кто откликался на предложение, предлагали перейти на личную переписку в мессенджере.

Затем клиентов просили оплатить заказ через фишинговую ссылку, с помощью которой мошенники крали данные банковских карт и списывали деньги - от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей.

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