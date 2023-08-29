Сибирский блогер ради славы в интернете прокатился на капоте авто по центру города

В Новосибирске местный блогер взобрался на капот машины и прокатился по центру города. Происходящее он снимал на видео. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Блогером оказался 19-летний Богдан Киселев. Он давно уже ищет славы в интернете. Сначала снимал на камеру пранки - подсаживался к девушкам в метро и пытался их поцеловать. Одни пассажирки сразу давали пощечину наглецу, а другие отвечали взаимностью.

Во время ночной прогулки с друзьями Богдан решил снять новый, более экстремальный ролик. Когда парни начали садиться в машину, блогер залез на капот и решил ехать так. Друзья его поддержали и отправились в путь.

"Скорость была около 20 км/ч, не больше. Я осознавал все риски, да и мои друзья тоже. Мы так покатались минут 20 и все", - утверждает Киселев.

В награду за свою безрассудную выходку блогер получил небольшое признание в интернете - 200 тыс. просмотров.

А ведь мог вместо блогерской славы обзавестись штрафом, а еще хуже - травмой. По словам юриста, нарушителю может грозит штраф 500 рублей за нарушение правил ПДД, а водителю - 1 тыс. рублей по статье «Нарушение правил перевозки людей».