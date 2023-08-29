29 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Сибирский блогер ради славы в интернете прокатился на капоте авто по центру города

В Новосибирске местный блогер взобрался на капот машины и прокатился по центру города. Происходящее он снимал на видео. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Парень прокатился на капоте авто
Парень прокатился на капоте авто
Скриншот из видео

Блогером оказался 19-летний Богдан Киселев. Он давно уже ищет славы в интернете. Сначала снимал на камеру пранки - подсаживался к девушкам в метро и пытался их поцеловать. Одни пассажирки сразу давали пощечину наглецу, а другие отвечали взаимностью.

Во время ночной прогулки с друзьями Богдан решил снять новый, более экстремальный ролик. Когда парни начали садиться в машину, блогер залез на капот и решил ехать так. Друзья его поддержали и отправились в путь.

"Скорость была около 20 км/ч, не больше. Я осознавал все риски, да и мои друзья тоже. Мы так покатались минут 20 и все", - утверждает Киселев.

В награду за свою безрассудную выходку блогер получил небольшое признание в интернете - 200 тыс. просмотров.

А ведь мог вместо блогерской славы обзавестись штрафом, а еще хуже - травмой. По словам юриста, нарушителю может грозит штраф 500 рублей за нарушение правил ПДД, а водителю - 1 тыс. рублей по статье «Нарушение правил перевозки людей».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость