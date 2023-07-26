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Происшествия

Школьницу из Рубцовска выгнали с ЕГЭ за пользование калькулятором

Школьницу из Рубцовска выгнали с ЕГЭ по биологии из-за наличия калькулятора. Выпускница пыталась оспорить решение через суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Экзамен.
Экзамен.
СС0

Школьница просила признать незаконным ее исключение с экзамена, аннулирование результатов ЕГЭ по биологии и не предоставление права повторной пересдачи экзамена.

Девушка заявила, что на момент проверки перед допуском на экзамен паспорт и калькулятор находились у нее в руках. Она открыто прошла с устройством по школе, не пряча его.

Перед началом экзамена выпускница положила калькулятор на стол, и только через полтора часа наблюдатели заметили у нее гаджет. При этом на самом экзамене она им так и не воспользовалась.

Девушка объяснила, что за день до экзамена классный руководитель написала в чате в Telegram, что на экзамен можно приносить линейку и калькулятор.

Также она отметила, что в правилах сдачи ЕГЭ ей не называли конкретно запрещенные предметы, а перед экзаменом читали инструкцию, в которой речь шла только о средствах связи.

Судом было установлено, что в день проведения экзамена участникам было запрещено иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства.

При этом участникам экзамена было разрешено использовать непрограммируемый калькулятор только по физике, химии, географии.

"Суд признал акт об удалении участника экзамена и Протокол Государственной экзаменационной комиссии Алтайского края законными и обоснованными, в удовлетворении исковых требований отказал в полном объеме", - сообщают в ведомстве.

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