Школьница внезапно умерла после лечения гайморита

Девочке было 11 лет.

Она в конце октября сходила на прием к врачу с симптомами ОРВИ. После осмотра ее отправили к лору, где выписали уколы и промывание носа. Девочке стало значительно лучше.

Однако на днях ночью школьница почувствовала недомогание — ее сильно тошнило, утром началась кровотечение из носа. Родители вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось. Точную причину смерти назовут эксперты, указывает "Мослента".

Ранее внезапно умер экс-глава закрытого города Росатома.

Также стала известна возможная причина загадочной гибели подростка в алтайском селе. Один из друзей должен был пробежать определенную дистанцию. Подросток выполнил условия и преодолел нужное расстояние, но затем внезапно упал и умер.