8 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Школьница внезапно умерла после лечения гайморита

Внезапно умерла после лечения гайморита в подмосковном Серпухове.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Девочке было 11 лет.

Она в конце октября сходила на прием к врачу с симптомами ОРВИ. После осмотра ее отправили к лору, где выписали уколы и промывание носа. Девочке стало значительно лучше.

Однако на днях ночью школьница почувствовала недомогание — ее сильно тошнило, утром началась кровотечение из носа. Родители вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось. Точную причину смерти назовут эксперты, указывает "Мослента".

Ранее внезапно умер экс-глава закрытого города Росатома.

Также стала известна возможная причина загадочной гибели подростка в алтайском селе. Один из друзей должен был пробежать определенную дистанцию. Подросток выполнил условия и преодолел нужное расстояние, но затем внезапно упал и умер.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость