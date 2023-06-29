29 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Школьники в Бийске отравились алкоголем, который им купил взрослый мужчина

Двое бийских подростков отравились алкоголем, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Предварительно известно, что школьники днем попросили неизвестного бийчанина купить им спиртное в баре.

Мужчина выполнил просьбу. Полиция выяснила, что это был 59-летний житель Бийского района.

Его собираются привлечь к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции.

Также известно, что оба подростка ранее не состояли на учете.

Правоохранители провели с их родителями профилактическую беседу. Их тоже привлекут к административной ответственности.

Ранее более 100 человек отравились шаурмой в Сибири.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость