21 декабря
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Происшествия

Школьник воткнул в грудь однокласснику нож. За его жизнь борются врачи

В Иркутской области подросток ударил своего ровесника ножом в грудь, сообщает Shot.

Убийца. Нож.
Убийца. Нож.
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14-летний парень перед уроком подошел к однокласснику, с которым у него был конфликт, и ударил его ножом в грудь.

Пострадавшего экстренно госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки.

Нападавшего задержали. Известно, что он стоит на учете за уничтожение чужого имущества, но к ответственности его не привлекли из-за возраста. Его мать также стоит на учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в Барнауле злоумышленник ударил парней ножом и выхватил у них ключи.

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