Школьник выпил энергетик и умер

Восьмиклассника срочно повезли в больницу, после он впал в кому. Врачи ставят диагноз «отравление неизвестным веществом».
Ближе к вечеру подросток пришел в себя, и около недели он был под наблюдением врачей. Но в понедельник пришли результаты анализов, которые насторожили врачей.
Был подготовлен вертолет для транспортировки пациента в Симферополь, но во время подготовки к отлету у мальчика остановилось сердце.
Точная причина смерти устанавливается.
Ранее чипсы, сухарики и энергетики подорожают на 8-13% в России.