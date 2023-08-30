Школьник выпил энергетик и умер

Трагедия произошла в поселке городского типа Нижнегорский в Крыму, 14-летний подросток выпил банку энергетика - Flash energy. Практически сразу ему стало плохо, сообщает Telegram-канал SHOT.

Восьмиклассника срочно повезли в больницу, после он впал в кому. Врачи ставят диагноз «отравление неизвестным веществом».

Ближе к вечеру подросток пришел в себя, и около недели он был под наблюдением врачей. Но в понедельник пришли результаты анализов, которые насторожили врачей.

Был подготовлен вертолет для транспортировки пациента в Симферополь, но во время подготовки к отлету у мальчика остановилось сердце.

Точная причина смерти устанавливается.

Ранее чипсы, сухарики и энергетики подорожают на 8-13% в России.