Школьник нашел останки рецидивиста, находившегося в федеральном розыске

Мальчик играл недалеко от школы в Серпухове и обнаружил скелет.

Школьник увидел человеческий череп на земле. Рядом лежали рюкзак, одежда и полуразложившиеся ткани и кости, пишет РЕН ТВ.

Прибывшие на место полицейские нашли банковские карты и медицинские документы. И выяснилось, что мужчина был ранее осужден за мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

Он находился в федеральном розыске за уклонение от принудительных работ, указывает "МК".

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Между тем найденные в России останки более 30 человек не смогли опознать.

Страшную находку обнаружили в Карелии, в Медвежьегорске.

Человеческие скелеты нашли во время ремонта около жилого дома, где располагаются муниципальные квартиры. Управляющая компания решила снести уличный туалет, который не чистился 30 лет. И тогда обнаружили человеческие скелеты.

Депутат регионального парламента Эмилия Слабунова направила запрос в Следственный комитет. Там ответили, что обнаружены останки 30 человек давностью от 50 до 70 лет. И что их отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Прошел год. Депутат вновь отправила запрос в региональный Следком — о результатах экспертизы и судьбе останков. Выяснилось, что это останки 35 человек — 20 мужских, 14 — женских, у одних не определили пол. Причины смерти эксперты установить не смогли, рассказала парламентарий.

Останки переданы для погребение на деревенском кладбище