28 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

SHOT: шесть человек пропали после крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай

В Республике Алтай потерпел крушение вертолет Ми-8 27 июля. В результате происшествия шесть человек — предположительно — пропали без вести, сообщает телеграм-канал SHOT.

Крушение Ми-8.
Крушение Ми-8.
04.mchs.gov.ru

Ми-8 зацепил провода ЛЭП (линия электропередач) и столб, затем упал и загорелся. Очевидцы происшествия стали спасать людей.

Авиакатастрофа произошла в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района. На борту находилась группа туристов, состоящая из 13 человек, и три члена экипажа.

Официальных сообщений о пропаже шестерых туристов пока не поступало. Между тем МИД Белоруссии заявило, что в числе погибших — гражданка этой страны.

При этом стало известно про оформление рейса разбившегося на Алтае вертолета с туристами.

Также появилась информация о командире разбившегося Ми-8.

Ранее стало известно про оформление рейса разбившегося на Алтае вертолета с туристами.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость