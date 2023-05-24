Шесть человек погибли в автокатастрофе на федеральной трассе в Сибири

Шесть человек погибли, еще трое пострадали в ДТП с участием трех автомобилей накануне вечером, сообщает "Интерфакс".

ЧП случилось на федеральной трассе "Енисей" в Туве.

Пострадавшие в автоаварии госпитализированы в республиканскую больницу в тяжелом состоянии.

Подробности произошедшего пока не сообщаются. На месте работают следователи.

Ранее пьяный водитель без прав устроил жесткое ДТП на Алтае. Также смертельное ДТП произошло на алтайской трассе. Водитель "Ауди" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой".

Мужчина за рулем "Ауди" скончался до приезда скорой. Его пассажира и трех человек из «Тойоты» госпитализировали.