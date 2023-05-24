24 мая
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Происшествия

Шесть человек погибли в автокатастрофе на федеральной трассе в Сибири

Шесть человек погибли, еще трое пострадали в ДТП с участием трех автомобилей накануне вечером, сообщает "Интерфакс".

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

ЧП случилось на федеральной трассе "Енисей" в Туве.

Пострадавшие в автоаварии госпитализированы в республиканскую больницу в тяжелом состоянии.

Подробности произошедшего пока не сообщаются. На месте работают следователи.

Ранее пьяный водитель без прав устроил жесткое ДТП на Алтае. Также смертельное ДТП произошло на алтайской трассе. Водитель "Ауди" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой".

Мужчина за рулем "Ауди" скончался до приезда скорой. Его пассажира и трех человек из «Тойоты» госпитализировали.

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