Серия ощутимых подземных толчков обрушилась на Сибирь

В Новосибирской области 27 ноября произошло сразу несколько землетрясений магнитудой выше 4.

Это случилось после в 12:22 местного времени и после.

Жители Искитима, Евсино, Шибково, Линево ощутили подземные толчки, указывает НГС.

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Сейсмологи отметили — первое землетрясение магнитудой 4 случилось в 17 километрах на восток от Искитима.

У второго подземного толчка магнитуда составила 4.3, у третьего — 4.4. Четвертое было уже магнитудой 4.5. Все они зафиксированы на Западно-сибирской плите.

Последнее землетрясение произошло в 13:22. Его магнитуда достигла 4.6.

Ранее в Новосибирской области вечером 26 сентября произошло землетрясение магнитудой 3,1. Толчки зафиксировали рядом с Искитимом. Также фиксировали землетрясения в октябре.

Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.