Серия мощных землетрясений произошла в России

Российские сейсмологи зафиксировали три землетрясения, их магнитуда составила от 4,2 до 5,2.

Все сейсмособытия регистрировались в акватории Камчатского залива, сообщает «Интерфакс».

Угрозы цунами не объявлялось. Разрушений нет.

Ранее в Сибири произошло мощное землетрясение.

Между тем новая серия землетрясений произошла в Турции. Есть первые жертвы. Подземные толчки ощущались в других странах. Об этом сообщают в Сирии, Ливане, на Кипре, в Израиле и Египте.

Первая серия уничтожающих землетрясений произошла в Турции 6 февраля. Погибли более 40 тыс. человек.

Еще одно сокрушительное землетрясение предрекли в Турции.

Полет дрона показал кадры разрушений в провинции Хатай.